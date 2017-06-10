Промес поздравил Снейдера с днем рождения и рекордом за сборную Нидерландов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поздравил своего партнёра по сборной Нидерландов, футболиста «Галатасарая» Уэсли Снейдера на своей странице в «Инстаграме». Снейдер отметил 9 июня свой 33-й день рождения. Кроме того, сыграв в отборочном матче чемпионата мира с Люксембургом (5:0), полузащитник стал рекордсменом сборной Нидердландов по числу игр.
«Поздравления, именинник Уэсли Снейдер! Вот это достижение — обладатель рекорда со 131 игрой!», — написал Промес в своём аккаунте.
Посмотреть пост Промеса можно на странице спортсмена в «Инстаграме».
Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Нидерландов