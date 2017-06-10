Григорян: ЦСКА напоминает машину, меня очень зацепил счёт в матче с ними

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о том, что новый сезон РФПЛ махачкалинская команда начнёт домашним матчем с московским ЦСКА.
«Это плюс. Потому что, обыграв ЦСКА, у нас будет возможность находиться в великолепном психологическом состоянии. Из тех команд, с которыми «Анжи» играл под моим руководством, «армейцы» напоминают машину. Нам, например, сложнее всего было играть именно против ЦСКА. Меня очень зацепил этот матч, его содержание, счёт», — сказал Григорян.
ЦСКА обыграл «Анжи» со счётом 4:0 в последнем туре РФПЛ-2016/17.