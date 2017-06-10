Клементе: проблема Роналду в том, что он играет в одно время с Месси

Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе провёл параллель между нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Клементе считает, что аргентинец превосходит португальца.
«Кого из них я бы тренировал? Выбрал бы обоих. Оба очень сильны, но мне кажется, что Месси лучше. Проблема Роналду в том, что он играет в одно время с Месси. Ведь оба являются лучшими в мире, однако мне Месси нравится больше. Некоторые другие отдают предпочтение Роналду», — цитирует Клементе Mundo Deportivo.
Месси: Роналду — отличный игрок, один из лучших в мире