Карвахаль извинился перед Пике за оскорбительные слова в его адрес

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль принёс извинения своему коллеге из «Барселоны» Херарду Пике посредством смс, передаёт испанское интернет-издание Sport.
Это подтвердил Пике, отметив: «Карвахаль – отличный парень, и ему даже не надо было извиняться».
Пике известен своими колкими высказываниями в адрес «Реала» в социальных сетях, а также неоднократно подвергался критике болельщиками сборной Испании за свою позицию по вопросу независимости Каталонии. Ранее сообщалось, что после того как «Реал» стал чемпионом Испании, команда праздновала успех на улицах Мадрида. Карвахаль взял в руки громкоговоритель и начал скандировать: «Пике, козёл, поздравь чемпиона».