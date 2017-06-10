Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Карвахаль извинился перед Пике за оскорбительные слова в его адрес

10 июня 2017, суббота. 07:20. Футбол

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль принёс извинения своему коллеге из «Барселоны» Херарду Пике посредством смс, передаёт испанское интернет-издание Sport.

Это подтвердил Пике, отметив: «Карвахаль – отличный парень, и ему даже не надо было извиняться».

Пике известен своими колкими высказываниями в адрес «Реала» в социальных сетях, а также неоднократно подвергался критике болельщиками сборной Испании за свою позицию по вопросу независимости Каталонии. Ранее сообщалось, что после того как «Реал» стал чемпионом Испании, команда праздновала успех на улицах Мадрида. Карвахаль взял в руки громкоговоритель и начал скандировать: «Пике, козёл, поздравь чемпиона».

Карвахаль поддержал Пике, которого освистали болельщики сборной Испании
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Херард Пике
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
07:20 Карвахаль извинился перед Пике за оскорбительные слова в его адрес
06:58 Клементе: проблема Роналду в том, что он играет в одно время с Месси
06:57 Мертенс: очень сложно играть на таком поле, как в Таллине
06:57 «ПСЖ» предложил за Облака € 75 млн, но «Атлетико» отклонил предложение
06:47 Мартинес: было тяжело сохранить игроков в тонусе в разгар отпусков
06:40 Гризманн: ошибка Льориса нас подвела, но она допустима с учётом его сейвов
06:15 После матча Босния — Греция произошла массовая драка футболистов и тренеров
05:02 Кононов призвал игроков «Ахмата» стремиться к первому месту в РФПЛ
04:42 Самые значимые моменты Бундеслиги сезона-2016/17
04:27 Адвокат: очень эмоционально отреагировал на гол Снейдера, нужно быть осторожнее
04:02 Григорян: ЦСКА напоминает машину, меня очень зацепил счёт в матче с ними
03:39 Промес поздравил Снейдера с днём рождения и рекордом за сборную Нидерландов
03:24 Григорян: «Анжи-Арена» заколдована? Заколдованы, скорее всего, головы людей
03:20 Полузащитник Новой Зеландии Туилома: с нетерпением готовимся к матчу с Россией
03:16 «Анжи» продлил контракт с Григоряном и приобрёл Солосина, Удалого и Мамтова
02:55 «Интер» выставил Меделя и Банегу на трансфер, Спаллетти хочет оставить Эдера
02:35 «Милан» и «Лацио» не могут договориться о трансфере Лукаса Бильи
02:17 Лаллана: для меня будет честью сыграть за Англию с Кейном в качестве капитана
01:44 Лория: остаюсь ли в «Крыльях Советов»? Решим в разговоре с руководством
01:23 «Порту» наказан УЕФА за несоблюдение условий ФФП в сезоне-2016/17
01:14 Алли: когда играл в третьем дивизионе, удивлялся, почему игроки оттуда не в АПЛ
01:00 Дешам: не буду винить Льориса, но он понимает, что из-за него Франция проиграла
00:45 Карвахаль поддержал Пике, которого освистали болельщики сборной Испании
00:41 Источник: Мората перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за € 73 млн
00:24 «Локомотив» готов платить € 80 тыс. в месяц полузащитнику «Уотфорда» Агбо
00:18 Данни – болельщикам «Зенита»: спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона
9 июня 2017, пятница
23:58 Сборная Андорры прервала 66-матчевую серию без побед в официальных встречах
23:52 Швеция — Франция: Тойвонен забил победный гол с центра поля после ошибки Льориса
23:50 Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром
23:39 Гол Промеса помог Нидерландам победить Люксембург, Франция уступила Швеции
23:37 Дубль Роналду помог Португалии разгромить Латвию, Венгрия проиграла Андорре
23:28 Спаллетти: предстоит улучшить результаты «Интера» в соответствии с его историей
23:19 Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Нидерландов
22:58 «ПСЖ» подтвердил уход Клюйверта
22:54 Жиру сравнялся с Бензема по количеству голов за сборную Франции
22:44 Пеле: Дибала не настолько хорош, как об этом говорят
22:23 Пицци: надеюсь, Чили не будет пропускать такие голы на Кубке конфедераций
22:18 Симонян: результат матча сборной России с Чили не может нас не удовлетворить
22:14 Поддержка Зобнина, маска Кудряшова и поцелуй Васина. Фото с матча Россия — Чили
22:10 Глушаков: не в первый раз играем против таких игроков, как Видаль и Санчес
22:10 Мутко: в ситуации с Дзюбой нет второго дна, у него проблемы с коленом
22:09 Ученики школы «Мегасфера» вручили болельщикам сборной Чили красные майки и кепки
22:04 Видаль: сборной Чили было тяжело в плане «физики», ведь Россия хорошо готова
22:01 Кудряшов: Чили — одна из сильнейших сборных мира, для меня сегодня был праздник
21:58 Черчесов: пригласил Зобнина с женой в гостиницу, мы хорошо поговорили
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017