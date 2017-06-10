Вальверде считает, что стиль игры «Барселоны» более важен, чем тактические схемы

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что важна прежде всего философия игры команды, а не та или иная тактическая схема. Вальверде сказал это в ответ на вопрос о том, должны ли сине-гранатовые в следующем сезоне играть по схеме 4-3-3.
«Это схема, которую «Барселона» давно взяла на вооружение. Но правда и то, что команда также использовала схему 3-4-3 и даже играла по системе 4-2-3-1. Но вне зависимости от схемы она должна сохранить свой стиль игры. Именно благодаря ей она и вписала такие славные страницы в историю. Так что должна превалировать философия игры «Барселоны»», — приводит слова Вальверде AS.