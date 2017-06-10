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«Ювентус» готов отпустить Алекса Сандро в «Челси» за € 59 млн

10 июня 2017, суббота. 08:20. Футбол

«Ювентус» готов продать бразильского защитника Алекса Сандро в «Челси» за € 59 млн, сообщает Evening Standard. Контракт 26-летнего футболиста с туринцами истекает летом 2020 года. Кроме того, лондонцы вновь попытаются приобрести у «старой синьоры» центрального защитника Леонардо Бонуччи.

Синие проявляют интерес не только Сандро, но и к Райану Бертранду («Саутгемптон») и Бенжамену Менди («Монако»).

В сезоне-2016/17 Сандро провёл 27 матчей в итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
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Теги
Челси Ювентус Алекс Сандро Бенжамен Менди Леонардо Бонуччи Райан Бертранд Трансферы
Новости. Футбол
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