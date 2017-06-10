«МЮ» составит конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Желсона Мартиньша

На форварда лиссабонского «Спортинга» Желсона Мартиньша претендует «Манчестер Юнайтед», сообщает O Jogo.
Сумма отступных в контракте Мартиньша со «Спортингом» составляет € 60 млн, но португальский клуб может снизить цену до € 50 млн из-за того, что не смог выйти в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона.
Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего нападающего заинтересован ещё один клуб АПЛ — «Ливерпуль».
Мартиньш в сезоне-2016/17 провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.