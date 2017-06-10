Спаллетти: игроки должны убедить нас в том, что они достойны футболки «Интера»

Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от своего назначения в миланский клуб.
«Нам не нужно никого убеждать в том, что „Интер“ — это лучшее, к чему можно стремиться. Это игроки должны убедить нас в том, что они достойны футболки „Интера“. Я хотел бы видеть игроков, желающих делать красивые и правильные вещи для команды. Те, кто не думает, что они отвечают за результат, должны сразу сказать мне об этом, потому что впереди много работы и мы не можем тратить время впустую.
Мы уже поговорили с руководителями клуба о будущем, есть команды, которые в настоящее время опережают нас. Нужно как можно быстрее начать сокращать это отставание", — сказал Спаллетти в эфире Premium Sport.