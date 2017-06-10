Экс-наставник «Байера» Шмидт возглавил «Бэйцзин Гоань»

Бывший главный тренер леверкузенкского «Байера» Роджер Шмидт возглавил китайский клуб «Бэйцзин Гоань», сообщает kurier.at.
По данным издания, 50-летний специалист сегодня поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на два с половиной года.
В марте «Байер» отправил Шмидта в отставку в связи с неудовлетворительными выступлениями команды. Наставник возглавлял немецкий клуб с 2014 года. «Бэйцзин Гоань» после 12 туров чемпионата Китая располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
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