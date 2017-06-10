Велтман: я готов уйти из «Аякса», но предложения от «Тоттенхэма» не получал

Защитник «Аякса» Йоэл Велтман прокомментировал слухи о возможном переходе в «Тоттенхэм Хотспур».
«Винсент Янссен уже пошутил, что мы будем товарищами по команде, но на данный момент нет ничего конкретного. Обычно клубы или подписывают новый контракт с игроком, или продают его. Поскольку у меня остался только один год по контракту, думаю, что переход весьма вероятен. После отдыха будет больше ясности по этому вопросу, но стимул к тому, чтобы сделать шаг вперёд, теперь больше, чем раньше.
Может быть, сейчас самое подходящее время, чтобы сменить команду. Я к этому готов. Но нужно найти правильный клуб", — цитирует Велтмана Goal.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов 25-летний Велтман отдал 3 голевые передачи в 30 матчах.