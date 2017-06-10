Агент: Конти в любом случае перейдёт из «Аталанты» в «Милан»

Защитник «Аталанты» Андреа Конти близок к переходу в «Милан». Агент игрока Марио Джуффреди сообщил, что этот трансфер состоится в любом случае.
«Конти будет играть за „Милан“. В прошлом году мы уже достигли соглашения с „Аталантой“ о том, что ему разрешат покинуть клуб этим летом. „Аталанта“ не может чинить препятствия на пути роста молодых игроков. Конти в любом случае перейдёт в „Милан“, — цитирует агента Sportitalia.
В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.