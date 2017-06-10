В Саранске к ЧМ-2018 выпустили видеоклип на песню болельщиков

В Саранске к чемпионату мира 2018 года сняли видеоклип на песню болельщиков.
«Композиция Smilе написана и исполнена группой October sun, которая впервые побывала в Саранске в 2014 году на международном фестивале болельщиков FIFA. Музыканты прониклись тёплым приёмом в столице Мордовии и решили сделать совместный проект с городом-организатором мирового первенства. В результате появился гимн футбольных болельщиков. В съёмках принимали участие жители города, волонтёры и студенты», — сообщается на сайте Welcome2018.
Видео можно посмотреть в YouTube.
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