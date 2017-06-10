Воукс: сборная Уэльса способна победить Сербию и без Бэйла

Форвард сборной Уэльса Сэм Воукс поделился ожиданиями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Сербии (11 июня). Лидер валлийцев Гарет Бэйл пропустит игру из-за дисквалификации.
«Конечно, нам будет не хватать Гарета, но у Уэльса есть группа хороших игроков, которые многого достигли и обладают большим опытом. Это важно, потому что опыт крайне важен в таких матчах, как с Сербией. Поэтому мы способны взять три очка.
Многие из этих парней попадали в такие ситуации и раньше, мы готовы к давлению трибун и шумной поддержке. Без этого нельзя играть на международном уровне. Давление — это то, о чём мы знаем не понаслышке», — цитирует Воукса Sportsmole.