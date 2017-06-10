Альшин: хочется, чтобы болельщики поддерживали «Тосно», как в Великом Новгороде

Полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин поделился впечатлениями от первого сбора и обратился к болельщикам клуба.
«Сбор прошёл отлично, провели четыре полноценных дня, в последний день сбора прошли медобследование. Первый сбор прошёл втягивающе, мы вошли в тренировочный процесс, в ритм. Сейчас нам дали пару дней отдыха, 12-го числа собираемся и будет новый сбор, уже потяжелее, игры будут чаще, нагрузки увеличатся. Настроение, как обычно у нас в коллективе, отличное. Потренировались, пообщались, кто и как провёл отпуск. Так что всё хорошо!
Я сам впервые с командой в Премьер-Лиге, но думаю, чем больше очков будем набирать в турнире, тем будет лучше для нас. Хочется, чтобы болельщики приезжали и также поддерживали нас на играх, как в Великом Новгороде. Надеемся на поддержку всех болельщиков, ждём всех на наших матчах, будем очень рады!» — цитирует Альшина сайт «Тосно».