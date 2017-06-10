«Рубин» объявил о переходе Граната из «Ростова»

«Рубин» объявил о переходе защитника Владимира Граната из «Ростова». Детали сделки не уточняются.
«Между ФК «Рубин» и ФК «Ростов» достигнута договорённость о переходе в казанский клуб защитника Владимира Граната.
Владимир Васильевич Гранат родился 22 мая 1987 года в Улан-Удэ. Играет на позиции центрального и левого защитника. Рост – 184 см. Выступал за команды «Звезда» (Иркутск), «Динамо» (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Спартак» (Москва), «Ростов». Выступал за сборную России. Бронзовый призер чемпионата России (2008) в составе «Динамо», — информирует сайт казанцев.