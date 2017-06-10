Мбаппе: ошибка Льориса дорого стоила, но он продолжит выручать сборную Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018. Решающий гол шведы забили на 93-й минуте после ошибки голкипера французской команды Уго Льориса.
«Такая ошибка может случиться с каждым. Льорис не будет подавлен из-за этого. Все в мире знают, что он является великолепным голкипером и неоднократно выручал национальную команду. Правда, что эта ошибка дорого стоила сборной Франции, но в следующих матчах вы обнаружите прежнего Уго, который снова будет выручать свою команду», — цитирует Мбаппе L'Equipe.
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