Гранат: «Ростов» останется в моём сердце, спасибо за доверие и поддержку!

«Ростов» подтвердил, что защитник Владимир Гранат продолжит карьеру в казанском «Рубине».
«Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон. Хочу сказать слова благодарности партнёрам по команде, всем болельщикам, клубу и городу за тёплый приём, доверие и поддержку! Эта команда останется в моём сердце, как и мгновения радости от наших общих побед! Спасибо вам за всё!» — цитирует Граната сайт «Ростова».
В минувшем сезоне РФПЛ 30-летний Гранат, пропустивший два заключительных месяца первенства из-за перелома ключицы, провёл 12 матчей.
«Рубин» объявил о переходе Граната из «Ростова»