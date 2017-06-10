Баждаревич: сборная Греции приезжала не для того, чтобы играть в футбол

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич поделился впечатлениями от домашней встречи отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Греции (0:0). Матч завершился массовой потасовкой с участием футболистов команд, к которой вскоре присоединились и члены тренерского штаба.
«Трудно играть против команды, которая приехала не в футбол играть. Моей команде не хватило на поле футбольной агрессии, при том что желание и бойцовские качества присутствовали. Мы должны были лучше сыграть в нападении. Тем не менее этим результатом остались удовлетворены. Знали, что нам предстоит сложный матч, в котором возникнут проблемы. К тому же у нас отсутствовало много игроков, а Пьянич не был полностью готов. Моей команде не хватило сил преодолеть оборону сборной Греции», — цитирует Баждаревича depo.ba.