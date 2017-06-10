Робсон: многие СМИ не любят Погба, но без него «МЮ» постоянно чего-то не хватает

Легенда «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон выразил мнение, что некоторые СМИ несправедливо относятся к полузащитнику манкунианцев Полю Погба.
«СМИ всегда пытаются критиковать Поля. В определённой степени в этом виновата сумма, заплаченная «МЮ» «Ювентусу», а не сам игрок. Когда я смотрю на Погба, то вижу, что он пришёл в «МЮ» и усилил команду, потому что дал ей то, что не могли предложить другие полузащитники.
Многие СМИ не любят Погба, но без него «МЮ» постоянно чего-то не хватает. Поль уже выиграл три трофея с «МЮ», и я уверен, что в следующем сезоне он проявит себя ещё лучше», — цитирует Робсона сайт «МЮ».