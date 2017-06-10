Калиниченко: телевидение — хобби, хотелось бы тренировать

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признался, что хотел бы продолжить карьеру тренера. Ранее он работал в молодёжной команде «Металлиста».
«Нынешняя работа на телевидении для меня как хобби. Тем не менее это тоже хороший опыт познания футбола с точки зрения специалиста. Правда, закрепиться я там не стремлюсь. Пока полезен, готов этим делом заниматься. Тем более что мне приятно работать в этом коллективе. Я попробовал тренировать, и мне это понравилось, поэтому в будущем при наличии хороших предложений хотелось бы продолжить движение в том же направлении. Сейчас я учусь, чтобы получить PRO-диплом. Вот совсем недавно «оттрубил» очередную сессию.
Прежде всего, опыт работы в «Металлисте» был положительным с точки зрения моего восприятия этого процесса. Да и результат вышел неплохим, учитывая, что творилось в «Металлисте». Практически всё время приходилось мотивировать футболистов, чтобы они работали с полной самоотдачей», — цитирует Калиниченко «Команда №1».