Р. Родригес: сделаю всё, чтобы показать, что достоин футболки великого «Милана»

Новичок «Милана» защитник Рикардо Родригес поделился эмоциями от перехода в итальянский клуб.
«Я счастлив быть здесь и получить возможность играть за этот великий клуб. Готов играть на любой позиции — там, где меня будет видеть тренер. Схема в четыре защитника, схема в три центральных защитника — любой вариант, я готов ко всему. Я хочу играть и сделаю всё, чтобы показать, что достоин футболки этого клуба.
Мне уже не терпится сыграть в Лиге Европы, я сделаю всё возможное. Мы также хотим хорошо выступить в Серии А и вернуться в Лигу чемпионов», — сказал игрок в интервью MilanTV.
«Милан» подтвердил трансфер Рикардо Родригеса