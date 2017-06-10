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Льорис: несу ответственность за гол с центра поля, признаю свою ошибку

10 июня 2017, суббота. 12:03. Футбол

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал свою ошибку в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 со сборной Швеции (1:2). Решающий гол после ошибки вратаря шведы забили на 93-й минуте.

«Матч шёл к ничьей, однако, к сожалению, на последних секундах встречи произошёл судьбоносный момент. Я несу за него ответственность и полностью признаю свою ошибку. В раздевалке все были разочарованы, там стояла тишина. Это сильный удар судьбы, но, откровенно говоря, мы могли улучшить ситуацию на поле до пропущенного гола на последних секундах», — цитирует Льориса LExpress.

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Источник: LExpress Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Франции — Футбол Сборная Швеции — Футбол Уго Льорис ЧМ-2018
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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