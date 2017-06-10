Уорд: моё будущее в руках «Ливерпуля», но я бы хотел остаться в «Хаддерсфилде»

Вратарь «Ливерпуля» Дэнни Уорд, который в минувшем сезоне выступал за «Хаддерсфилд Таун» на правах аренды, сообщил, что хотел бы продолжить играть за «терьеров». По итогам минувшего сезона «Хаддерсфилд» вышел в АПЛ.
«Моё будущее в руках «Ливерпуля», ведь я принадлежу именно этому клубу. Они должны решить, что лучше. Их потребности на первом месте, тем более «Ливерпуль» будет играть в Лиге чемпионов.
Но если речь о моем желании — да, я хотел бы остаться в «Хаддерсфилде». Я совсем молод для голкипера и имею возможность играть в АПЛ каждую неделю, это был бы хороший опыт для 23-летнего вратаря. Это выгоднее, чем сидеть на скамейке. Но, как я уже сказал, всё зависит от «Ливерпуля», — цитирует Уорда Sky Sports.