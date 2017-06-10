Причиненко перешёл из «Тосно» в «Балтику»

Полузащитник «Тосно» Станислав Причиненко перешёл в калининградскую «Балтику», в которой на правах аренды провёл часть предыдущего сезона в ФНЛ.
«Клуб искренне благодарит Станислава за совместную работу и желает успеха в дальнейшей карьере!» — информирует официальный сайт «Тосно».
В составе «Тосно» Станислав провёл три сезона, в общей сложности сыграл 60 матчей, из них 54 в ФНЛ и 6 в розыгрыше Кубка России, забил 1 гол.
В минувшем сезоне ФНЛ 25-летний футболист провёл 18 матчей и получил две жёлтые карточки.