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А. Перейра: теперь я готов играть за «Манчестер Юнайтед»

10 июня 2017, суббота. 12:33. Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, в минувшем сезоне выступавший за «Гранаду» на правах аренды, сообщил, что хочет закрепиться в английском клубе.

«Думаю, теперь я готов играть за «Манчестер Юнайтед». Я сыграл более 2000 минут в Примере и, вроде бы, показал себя неплохо. Я чувствую, что готов к взрослому футболу. Даже больше, чем просто готов. Я стал взрослее и опытнее, прибавил в понимании игры и готов вернуться. Надеюсь провести следующий сезон в «МЮ», — цитирует Перейру сайт клуба.

В минувшем сезоне Примеры 21-летний Перейра забил пять мячей и отдал три голевые передачи за 35 матчей.

Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Гранада Андреас Перейра
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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