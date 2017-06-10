А. Перейра: теперь я готов играть за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, в минувшем сезоне выступавший за «Гранаду» на правах аренды, сообщил, что хочет закрепиться в английском клубе.
«Думаю, теперь я готов играть за «Манчестер Юнайтед». Я сыграл более 2000 минут в Примере и, вроде бы, показал себя неплохо. Я чувствую, что готов к взрослому футболу. Даже больше, чем просто готов. Я стал взрослее и опытнее, прибавил в понимании игры и готов вернуться. Надеюсь провести следующий сезон в «МЮ», — цитирует Перейру сайт клуба.
В минувшем сезоне Примеры 21-летний Перейра забил пять мячей и отдал три голевые передачи за 35 матчей.