Агент: не хочу обидеть «Валенсию», но Диего Алвес заслуживает место в топ-клубе

Агент Грациано Баттистини, представляющий интересы вратаря «Валенсии» Диего Алвеса, дал понять, что его клиент заинтересован в переходе в «Наполи».
«Мы ищем варианты с топ-клубами, потому что Диего нужна новая мотивация и адреналин. Он голкипер очень высокого уровня и заслуживает место в топ-клубе. Не хочу обидеть «Валенсию», но «Наполи» больше подходит под это определение.
Слишком рано говорить, что «Наполи» думает о покупке Алвеса, но если бы Рейне пришлось уйти, то, с точки зрения характера, уровня и опыта, Диего отлично подошёл бы этой команде», — сказал агент в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.
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Потому что они заслуживают большего. Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и менее очевидные варианты.