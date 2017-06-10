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Занев: второй гол Беларуси не повторился бы, имей этот парень хоть 100 попыток

10 июня 2017, суббота. 12:58. Футбол

Защитник «Амкара» и сборной Болгарии Петар Занев поделился впечатлениями от выездного поражения в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Беларуси (1:2).

«Мы играли не так плохо, даже хорошо, большую часть встречи владели мячом. Так случилось, что два момента белорусов обернулись двумя голами. Пенальти и второй мяч, который больше не повторился бы, имей этот парень ещё хоть 100 попыток. Для меня всё это говорит лишь об отсутствии удачи. Первый гол не сломил нас, знал, что белорусы после него перейдут на контратаки и длинные забросы. Защитники к такому были готовы.

У нас были шансы, но не хватало завершающего удара, неплохо играли через фланги, пробовали бить издали. За исключением первых 10 минут, мы выглядели лучше, но остались ни с чем. У нас много молодых ребят, хорошая команда, не думаю, что одно поражение изменит отношения внутри коллектива. Нужно продолжать выкладываться матч за матчем, тогда и победы придут», — цитирует Занева «Прессбол».

Видео гола Савицкого доступно в «Твиттере».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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Сборная Беларуси — Футбол Сборная Болгарии - Футбол Павел Савицкий Петар Занев ЧМ-2018
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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