Кьеллини: жалеем только о том, что в финале ЛЧ не играли как настоящий «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:4).
«Единственное, о чём мы жалеем, что команда не играла как настоящий «Ювентус». Ни в первом тайме, ни во втором. Нужно использовать этот опыт в будущем, потому что все мы хотим снова играть в таких матчах, как в Кардиффе. «Ювентус» хочет получить второй шанс уже в следующем сезоне.
Мы все виноваты, потому что пропустили четыре мяча за один матч, хотя до этого почти не пропускали в ЛЧ», — сказал Кьеллини в интервью Rai.
Король на допинге. 10 знаковых фактов о победе «Реала» в ЛЧ
Все рекорды и цифры матча, а также один скандал и несколько важных эпизодов, которые вы могли пропустить.