Месси может пропустить товарищескую игру с Сингапуром из-за подготовки к свадьбе

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, вероятно, пропустит товарищеский матч с командой Сингапура, который запланирован на 13 июня, сообщает Clarin.
По информации источника, аргентинский форвард не примет участие во встрече в связи с подготовкой к свадебной церемонии с Антонеллой Рокуццо, намеченной на 30 июня.
По причине подготовки к свадьбе игру со сборной Сингапура пропустит и другой футболист аргентинской команды защитник Николас Отаменди, который женится 16 июня.
Месси не пригласил на свою свадьбу Луиса Энрике и Бартомеу