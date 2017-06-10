Обухов: 18 дней отпуска — достаточно, раньше летом отдыхали всего неделю

Форвард «Кубани» Владимир Обухов поделился впечатлениями о первых днях тренировок после выхода из отпуска.
«Настроение хорошее! Вышли из отпуска, отдохнули довольно качественно. Потихоньку втягиваемся в работу. Начинаем спокойно, но, думаю, постепенно нагрузки будут увеличиваться. 18 дней отпуска – в принципе, достаточно. Когда сезон был в формате «весна-осень», летом отдыхали всего неделю. Сейчас отдыхаем больше.
С тех пор как в команде ввели контроль жира в организме, все стали за собой тщательно следить. Поэтому все ребята в достаточно хорошей форме. И с каждым днём она будет более оптимальной.
Моя травма? Уже всё в порядке. Буду работать на сборах вместе со всеми, но на данном этапе, конечно, нет смысла торопить события с нагрузками», — цитирует Обухова сайт «Кубани».