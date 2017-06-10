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В Испании привели точные слова Конте из его сообщения Диего Косте

10 июня 2017, суббота. 13:53. Футбол

Испанское издание AS утверждает, что в распоряжение редакции попал текст с точными словами главного тренера «Челси» Антонио Конте из его сообщения форварду команды Диего Косте. Ранее испанский футболист рассказал, что наставник в текстовом сообщении дал ему понять, что не рассчитывает на его услуги в следующем сезоне.

«Привет, Диего, надеюсь, у тебя всё хорошо. Спасибо за сезон, который мы проработали вместе. Желаю удачи в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы», — написал Конте Косте.

Контракт Диего Косты с лондонским клубом действует до лета 2019 года.

Диего Коста: Конте сообщил мне, что я не вхожу в его планы
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте Диего Коста
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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