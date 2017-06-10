В Испании привели точные слова Конте из его сообщения Диего Косте

Испанское издание AS утверждает, что в распоряжение редакции попал текст с точными словами главного тренера «Челси» Антонио Конте из его сообщения форварду команды Диего Косте. Ранее испанский футболист рассказал, что наставник в текстовом сообщении дал ему понять, что не рассчитывает на его услуги в следующем сезоне.
«Привет, Диего, надеюсь, у тебя всё хорошо. Спасибо за сезон, который мы проработали вместе. Желаю удачи в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы», — написал Конте Косте.
Контракт Диего Косты с лондонским клубом действует до лета 2019 года.
Диего Коста: Конте сообщил мне, что я не вхожу в его планы