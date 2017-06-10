«Зенит» подписался на «Инстаграм» Ибрагимовича

«Зенит» в «Инстаграме» подписался на аккаунт шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
9 июня стало известно, что «Манчестер Юнайтед», за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на английскую Премьер-лигу.
Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истёк по окончании сезона-2016/17. Сейчас 35-летний футболист восстанавливается после тяжелой травмы.
Среди последних подписок «Зенита» в «Инстаграме» также значатся новички команды Денис Терентьев и Кристиан Нобоа и новый главный тренер Роберто Манчини.
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