Муса: все новости о моём возможном уходе из «Лестера» — неправда

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса опроверг информацию о том, что этим летом он может покинуть английскую команду.
«Правда ли, что я могу покинуть «Лестер»? Нет, все эти новости – неправда», — сказал Муса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее появилась информация об интересе к нигерийскому форварду со стороны «Марселя», «Фенербахче» и одного из китайских клубов.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Муса провёл 27 матчей, отметившись двумя голами. Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до лета 2020 года.
Шекспир: Мусе нужно смириться со сложившейся ситуацией и упорно работать