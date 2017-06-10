Попов: мне поступают предложения, но сейчас хочу остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов в очередной раз подчеркнул, что собирается остаться в стане красно-белых, несмотря на наличие других предложений.
«Я уже об этом говорил и скажу ещё раз. Мне поступают предложения с начала этого года, но на данном этапе своей карьеры я хочу остаться в «Спартаке». У меня ещё два года по контракту с красно-белыми, сейчас я не думаю об уходе в другой клуб», — цитирует Попова Gong.bg.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Попов принял участие в 22 матчах, забил два гола и отдал три голевых передачи.
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