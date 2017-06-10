Промес: «Ливерпуль» — отличный клуб, но есть клубы лучше

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о «Ливерпуле», который ранее назывался одним из претендентов на голландца.
«Ливерпуль»? Отличный клуб, но есть клубы лучше», — цитирует Промеса VoetbalPrimeur.nl.
Промес не исключает, что задержится в «Спартаке» на более длительный срок, несмотря на интерес других клубов.
«Почему нет? Я ещё не играл здесь в Лиге чемпионов», — сказал 25-летний футболист сборной Нидерландов.
Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.
В Италии сообщили об интересе «Ромы» к Промесу