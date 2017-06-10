Бывший нападающий сборной Турции арестован в ходе спецоперации в Стамбуле

Бывший нападающий сборной Турции Танжу Чолак задержан управлением по борьбе с организованной преступностью в ходе спецоперации в Стамбуле, сообщает Hurriyet. После взятия под стражу 53-летний Чолак был доставлен в Анкару. Помимо него по делу о мошеннической деятельности были задержаны 23 человека.
Чолак уже отбывал наказание в 1994 году за контрабанду автомобиля. Тогда он провёл в тюрьме 23 месяца, а после выхода на свободу завершил карьеру футболиста.
Чолак выступал за «Галатасарай», «Фенербахче», «Самсунспор» и «Истанбулспор», установив рекорд по количеству голов в чемпионате Турции — 240 (за 9 сезонов). Рекорд был побит Хаканом Шукюром в сезоне-2007/08, но ему для этого потребовалось 17 сезонов. В составе сборной Турции Чолак провёл 31 матч и забил 9 мячей.