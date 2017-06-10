Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Благотворительный фонд Крооса собрал больше € 600 тыс. на помощь больным детям

10 июня 2017, суббота. 17:31. Футбол

Благотворительный фонд полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса собрал € 642 тыс.

Собранные средства пойдут на помощь детским больницам в Кёльне и Дюссельдорфе, сообщает Marca.

Благотворительный фонд 27-летнего немецкого футболиста оказывает помощь больным детям в этих городах последние два года.

В ходе благотворительного аукциона была продана футболка, в которой Кроос играл в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1).

Хайнкес: Кроос должен просто повесить бутсы на гвоздь

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Реал Мадрид Тони Кроос Фото
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
17:53 Джеррард: Руни способен провести хорошую предсезонку и вернуться в игру
17:52 Шотландия — Англия: стали известны стартовые составы
17:42 Источник: Ибрагимович перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси»
17:33 Ихеаначо: ничего не знаю о слухах обо мне, я всё ещё игрок «Манчестер Сити»
17:31 Благотворительный фонд Крооса собрал больше € 600 тыс. на помощь больным детям
17:24 Источник: «Рубин» предлагал Нобоа € 2 млн в год
17:21 Васкес: Месси в «Реале»? Мы довольны нынешним составом
17:17 Бывший нападающий сборной Турции арестован в ходе спецоперации в Стамбуле
16:45 Измайлов: мог устроиться на более выгодных условиях, но выбрал «Арарат»
16:41 Шавло: сборная России достойно готова к Кубку конфедераций
16:29 Промес: «Ливерпуль» — отличный клуб, но есть клубы ещё прекраснее
16:24 Попов: мне поступают предложения, но сейчас хочу остаться в «Спартаке»
16:07 Габриэл Жезус получил травму лица и пропустит матч сборной Бразилии с Австралией
15:40 Победителем турнира «Кубок Добра» стала команда «Юные Дипломаты»
15:38 Муса: все новости о моём возможном уходе из «Лестера» — неправда
15:31 Возможное отсутствие Месси в матче в Сингапуре разозлило местных болельщиков
15:28 «Дженоа» предложила пятилетний контракт Кришито
15:00 «Зенит» подписался на «инстаграм» Ибрагимовича
14:54 Рыбусь: не исключаю возвращения в РФПЛ, рассмотрел бы предложения клубов Москвы
14:51 РФПЛ на своём официальном сайте переименовала «Терек» в «Ахмат»
14:39 Сухарев, Мухаметшин и Чиркин продлили контракты с «Тосно» на один год
14:25 Источник: Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»
14:19 «Фенербахче» может арендовать у «Ромы» Думбия
13:53 В Испании привели точные слова Конте из его сообщения Диего Косте
13:46 Кононов представил членов своего тренерского штаба в «Ахмате»
13:42 Президент «Аталанты»: я ошеломлён поведением агента Конти
13:35 Евсеев: у меня контракт с «Текстильщиком» — готовлюсь к новому сезону
13:33 Маевский: можно сказать, после победы над Болгарией камень с души упал
13:23 Обухов: 18 дней отпуска — достаточно, раньше летом отдыхали всего неделю
13:17 Месси может пропустить товарищескую игру с Сингапуром из-за подготовки к свадьбе
13:09 Кьеллини: жалеем только о том, что в финале ЛЧ не играли как настоящий «Ювентус»
13:00 Шотландия – Англия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
12:58 Занев: второй гол Беларуси не повторился бы, имей этот парень хоть 100 попыток
12:50 Агент: не хочу обидеть «Валенсию», но Диего Алвес заслуживает место в топ-клубе
12:44 Хайнкес: Кроос должен просто повесить бутсы на гвоздь
12:40 «Тосно» планирует определиться с будущим Милевского в течение недели
12:33 А. Перейра: теперь я готов играть за «Манчестер Юнайтед»
12:22 Причиненко перешёл из «Тосно» в «Балтику»
12:14 Уорд: моё будущее в руках «Ливерпуля», но я бы хотел остаться в «Хаддерсфилде»
12:03 Льорис: несу ответственность за гол с центра поля, признаю свою ошибку
12:02 Р. Родригес: сделаю всё, чтобы показать, что достоин футболки великого «Милана»
11:53 Калиниченко: телевидение — хобби, хотелось бы тренировать
11:47 Алли: Евро-2016 — низшая точка в карьере игроков сборной Англии
11:36 Шевченко: игра с Финляндией — главная для сборной Украины, работа велась под неё
11:34 Скиббе: матч со сборной Боснии и Герцеговины получился боевым, но не грязным
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017