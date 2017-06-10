Благотворительный фонд Крооса собрал больше € 600 тыс. на помощь больным детям

Благотворительный фонд полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса собрал € 642 тыс.
Собранные средства пойдут на помощь детским больницам в Кёльне и Дюссельдорфе, сообщает Marca.
Благотворительный фонд 27-летнего немецкого футболиста оказывает помощь больным детям в этих городах последние два года.
В ходе благотворительного аукциона была продана футболка, в которой Кроос играл в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1).
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