«Челси» близок к трансферу полузащитника «Монако» Бакайоко за £ 35 млн

Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко близок к переходу в «Челси», информирует The Telegraph. Синие ещё с мая вели с монегасками переговоры по 22-летнему футболисту, но смогли договориться о сумме трансфера лишь в течение последних дней.
Сообщается, что Бакайоко перейдёт в «Челси» за £ 35 млн (€ 40 млн). Первоначально «Монако» хотел за французского хавбека £ 43 млн (€ 49 млн).
В прошедшем сезоне Бакайоко провёл 32 матча в чемпионате Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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