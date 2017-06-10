Полузащитник «Фиорентины» Бадель не заинтересован в переходе в «Зенит»

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель не рассматривает возможность продолжения карьеры в России. Об этом сообщил агент футболиста Деян Йоксимович, слова которого приводит Firenzeviola.it.
Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении Баделя, который выступает за итальянский клуб с 2014 года.
«Решать будет игрок, но пока Россия — не вариант», — заявил агент 28-летнего хорватского хавбека.
В прошедшем сезоне полузащитник провёл 33 матча в итальянской Серии A, забил 2 гола, отдал 2 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек.
В активе Баделя 31 матч и 1 гол за сборную Хорватии.
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