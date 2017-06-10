В Саудовской Аравии ввели наказание за ношение футболок «Барселоны» с логотипом бывшего титульного спонсора каталонской команды — катарской авиакомпании Qatar Airways. Максимальное наказание за нарушение составит 15 лет, пишет Mirror.
Власти Саудовской Аравии приняли решение объявить футболки с логотипом Qatar Airways вне закона вследствие разрыва взаимоотношений с Катаром. В последние дни дипломатические отношения с Катаром, помимо Саудовской Аравии, разорвали девять государств — Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Республика Маврикий, Мавритания и Коморские острова.
Компания Qatar Airways была титульным спонсором «Барселоны» с 2013 до 2017 года.