Фанаты «Мальорки» вывесили у стадиона повешенных кукол в форме клуба

После вылета «Мальорки» в третий по силе испанский дивизион болельщики команды решили выразить своё недовольство результатами и ситуацией в клубе. Фанаты вывесили повешенных кукол в форме «Мальорки» возле стадиона команды, информирует испанский интернет-портал Mundo Deportivo.
В последний раз «Мальорка» играла в третьем дивизионе в сезоне-1980/81. После вылета из Примеры в сезоне-2012/13 команда с Балеарских островов постоянно боролась за выживание в Сегунде.
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