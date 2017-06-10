Петреску стал главным тренером «ЧФР Клуж»

Дан Петреску, известный в России по работе с краснодарской «Кубанью» и московским «Динамо», будет работать в Румынии.
49-летний специалист назначен на пост главного тренера «ЧФР Клуж», перед которым стоит задача выиграть чемпионат Румынии, а затем пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
Последним местом работы Петреску был «Аль-Наср» (Дубай). Эмиратский клуб румын тренировал с ноября по май.
В прошлом сезоне команда из города Клуж-Напока финишировала на четвёртом месте в чемпионате Румынии.
Петреску вернулся в Румынию и ведёт переговоры с «ЧФР Клуж»
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