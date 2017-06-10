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Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма Зеппельта о допинге

10 июня 2017, суббота. 20:12. Футбол

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге. Сотрудники ARD провели расследование о допинге в бразильском футболе.

В фильме идёт речь о том, что Карлос на протяжении длительного времени был пациентом бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который в своей практике использовал запрещённые в футболе препараты. Как пишет Sportschau, в руки журналистов ARD попало более 200 документов, которые доказывают вину Алвеса. Издание отмечает также, что в фильме было показано старое видео, на котором Алвес говорит, что «когда Роберто Карлосу было 15 лет, я сделал его бёдра такими, какими они есть сейчас».

Сам экс-игрок «Анжи» и «Реала» и его представители отказались от предложений ARD прокомментировать деятельность Алвеса.

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Источник: sportschau.de Сообщить об ошибке
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Теги
Роберто Карлос Допинг
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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