«Енисей» продлил контракты с тремя футболистами

Полузащитник Азим Фатуллаев, защитник Максим Васильев и хавбек Егор Иванов остаются в «Енисее» ещё на два года, сообщает официальный сайт команды. Клуб из Красноярска достиг с футболистами соглашения о продлении контрактов.
Фатуллаев проведёт свой четвёртый сезон в Красноярске. За всё время пребывания в «Енисее» на его счету 136 матчей и 3 гола.
Васильев пополнил состав «Енисея» в 2015 году. За два сезона в красноярской команде он провёл 58 матчей и забил один гол.
Иванов подписал контракт с «Енисеем» в 2013 году и сыграл более ста матчей за команду. Нынешний сезон станет для него пятым в Красноярске.