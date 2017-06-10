Митрески: из «Спартака» по поводу работы со мной никто не общался

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески рассказал, что побывал в Москве, но о возможности работе в клубе ни с кем не общался.
Ранее сообщалось, что македонец, выступавший за «Спартак» с 2001 по 2004 год, может вернуться в клуб в качестве тренера-селекционера.
«Ничего не прояснилось. Отдыхал в Москве у друга, поздравил всех с чемпионством. Но из „Спартака“ по поводу работы со мной никто не общался, поэтому пока ничего сказать не могу. Сейчас уехал обратно в Македонию», — сказал Митрески в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Митрески: не знаю, буду ли работать селекционером в «Спартаке»