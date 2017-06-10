В США девочки из детской команды постриглись в поддержку Мили Эрнандес

Девять девочек из детской команды, которая была дисквалифицирована на турнире в Омахе, решили постричься в знак солидарности с 8-летней Мили Эрнандес. Из-за её короткой стрижки организаторы турнира приняли девочку за мальчика и решили дисквалифицировать целую команду. Партнёрши Мили по команде постриглись, решив таким образом поддержать футболистку.
Семья Мили пыталась убедить организаторов, что она является девочкой, демонстрируя её страховую карту, однако получили ответ, что глава турнира уже принял решение и его нельзя изменить.