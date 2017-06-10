«Ювентус» договорился с «Сампдорией» о переходе нападающего Шика

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик станет игроком «Ювентуса», сообщает La Gazzeta dello Sport.
По информации издания, утром представитель Шика уведомил руководство «Ювентуса» о желании форварда перейти в стан «старой синьоры», а во второй половине дня соглашения о трансфере достигли клубы.
21-летний чешский нападающий перешёл в «Сампдорию» из пражской «Спарты» в июле прошлого года.
В прошедшем сезоне Шик в 32 матчах итальянской Серии A забил 11 голов. В активе нападающего 4 матча и 1 гол за сборную Чехии.
Форвард «Сампдории» Шик подтвердил, что ведёт переговоры о переходе в «Ювентус»