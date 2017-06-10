Мамтов — о переходе в «Анжи»: было бы неправильно упускать такой шанс

33-летний нападающий Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени» в «Анжи», рассказал, почему решил продолжить карьеру в махачкалинской команде.
«Решение о переходе в «Анжи» принял быстро. Потому что думать времени уже особо не было. У меня существовали несколько других вариантов развития карьеры, но Премьер-Лига есть Премьер-Лига. Я считаю, что было бы неправильным упускать такой шанс. Хочу им воспользоваться.
Были другие предложения, но из Премьер-Лиги — только одно. Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заинтересован в моём переходе. Он сказал, что хотел был видеть меня в своей команде. Дальше начались переговоры…" — поведал Мамтов в интервью АСН «Тюменская арена».