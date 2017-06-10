«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Нильссона-Линделёфа из «Бенфики»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника Виктора Нильссона-Линделёфа из «Бенфики». Подробности сделки не сообщаются.
«Манчестер Юнайтед» рад сообщить, что достиг соглашения с «Бенфикой» о трансфере Виктора Линделёфа. Игроку предстоит пройти процедуру медицинского осмотра. Дополнительная информация появится после того, как сделка будет официально завершена», — информирует официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол. В активе Виктора 12 матчей и 1 гол за шведскую сборную.