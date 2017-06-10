Полузащитник «Тенерифе» забил «Сарагосе» ударом с центра поля

Полузащитник «Тенерифе» Хосе Омар Пердомо забил красивый гол в ворота «Сарагосы» в матче последнего тура испанской Сегунды.
На 33-й минуте 23-летний футболист получил передачу в центре поля и с ходу пробил по воротам. Голкипер «Сарагосы» Себастьян Саха слишком далеко вышел из своих владений и не смог отразить удар.
Матч закончился победой «Тенерифе» со счётом 2:1. Команда Хосе Льюиса Марти закончила сезон в Сегунде на четвёртом месте в турнирной таблице, а «Сарагоса» занимает 16-е место, но ещё может потерять его.